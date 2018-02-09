بالصور.. مقتل 3 إرهابيين وضبط 14 إخوانيا بمصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 3 إرهابيين من حركة #حسم الإخوانية وضبط 14 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة إن قطاع الأمن الوطني رصد صدور تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الهاربين بالخارج لعناصرها المنتمين لما تسمى بحركة حسم، إحدى الأجنحة المسلحة للجماعة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تجاه المنشآت والمرافق الهامة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة خلال الفترة المواكبة لبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، لإحداث حالة من عدم الاستقرار وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد.

وذكرت الوزارة أنه تم إعداد خطة أمنية موسعة لتطويق مسارات تحركات عناصر الحركة المشار إليها بمحافظات "القليوبية –الدقهلية –البحيرة- المنوفية- الشرقية- أسيوط- الفيوم" ومداهمة أوكار اختبائهم، مما أسفر عن ضبط 14 منهم "، والعثور بحوزتهم على "9 بنادق آلية و14 خزينة- ورشاش هيكلر و4 طبنجات وفرد روسى محلي الصنع وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة و2 عبوة تفجيرية مُعدة للاستخدام –"1" كاتم صوت-"2" نظارة معظمة –"2" دراجة نارية لتنفيذ العمليات الإرهابية".

وأضافت الداخلية أنه باستمرار ملاحقة عناصر الحركة الهاربين أكدت المعلومات اتخاذ عدد منهم من إحدى الشقق السكنية الكائنة بعمارات الإسكان الاجتماعي "تحت الإنشاء" بالقاهرة وكراً للاختباء والإعداد لتنفيذ عمل عدائي، يستهدف أحد الارتكازات الأمنية، حيث تمت مداهمة الوكر، وتبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع ثلاثة عناصر أمكن تحديد هوية أحدهم، وتبين أنه الإخواني الإرهابي "صلاح الدين عطية إبراهيم عمارة، وعُثر بحوزتهم على "3" بنادق آلية –"3" خزينة من ذات العيار- كمية من الذخيرة.

وأشارت المعلومات ونتائج الفحص الفني للأسلحة المضبوطة عن تورط بعضهم فى تنفيذ "4" عمليات إرهابية ضد بعض رجال الشرطة والتمركزات الأمنية بمحافظات "القليوبية- الدقهلية-دمياط" خلال عامي 2017-2018 .

وكشفت التحريات ارتكاب الإرهابيين عدة وقائع منها إطلاق أعيرة نارية على الرائد أحمد حسين رئيس مباحث شربين بتاريخ 11/6/2017 بنطاق دائرة مركز شرطة #المنصورة مما أسفر عن مقتله وإطلاق أعيرة نارية على النقيب إبراهيم عزازي شريف من قوة قطاع الأمن الوطني بتاريخ 7/7/2017 بنطاق دائرة مركز الخانكة بالقليوبية، وإطلاق النيران على السيارة رقم ب 12 /3317 شرطة بتاريخ 20/8/2017 بمنطقة #دمياط الجديدة ما أسفر عن إصابة العقيد بهاء سعد أبو الخير مدير إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن دمياط وأحد المجندين، وإطلاق النيران على السيارة رقم ب13 /5785 شرطة بتاريخ 9/1/2018 والخاصة بمساعد مدير أمن الدقهلية بنطاق دائرة مركز طلخا موضوع القضية رقم 1170/2018 جنح مركز طلخا.