القوات الجوية المصرية تواصل ضرب البؤر الإرهابية بسيناء

واصلت القوات الجوية المصرية، ليلة الجمعة وصباح السبت، توجيه ضرباتها التي تستهدف البؤر الإرهابية في #سيناء، في إطار العمليات العسكرية "الشاملة" التي أطلقها صباح الجمعة الجيش المصري.

وقال المتحدث العسكري، تامر الرفاعي، في بيان صادر عن الجيش المصري "واصلت القوات الجوية على مدار الليلة الماضية تنفيذ العديد من الضربات الجوية المركزة ضد التجمعات والبؤر الإرهابية التي تم رصدها مسبقا بشمال ووسط سيناء".

وأضاف أن سلاح الطيران وجّه "ضربات قوية استهدفت مخازن تكديس الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ومناطق الدعم اللوجيستي المكتشفة".

ولم يشر البيان إلى أي خسائر بشرية في صفوف الجماعات المتطرفة.

إلا أنه أكد على استمرار تأمين المناطق الحدودية من جانب القوات الجوية والبحرية، إضافة إلى التعاون مع الشرطة في "تنفيذ عدة مداهمات على مختلف المحاور داخل المدن بشمال ووسط سيناء لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء عليها".

وكان الجيش المصري أعلن صباح الجمعة حالة التأهب القصوى مع إطلاق "عملية شاملة" للقضاء على "العناصر الإرهابية" في شمال سيناء وبعض مناطق الدلتا.

وتأتي هذه العملية بحسب المتحدث العسكري، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة والشرطة المصرية.

كذلك أعلنت وزارة الداخلية في بيان، الجمعة، مقتل ثلاثة عناصر تابعة لحركة سواعد مصر "حسم" في القاهرة بعد أن تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن والقبض على 14 شخصا آخرين في عدة محافظات.