المؤبد لـ17 متهماً في قضية مقتل الصحافية ميادة أشرف

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد، بالسجن المؤبد لـ17 متهماً في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحافية ميادة أشرف، والطفل شريف عبدالرؤوف، والمواطنة ماري جورج.

كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين والمشدد 10 سنوات لثلاث متهمين و7 سنوات لثلاثة متهمين والسجن لحدثين 15 سنة والآخر 10 سنوات، وحكمت ببراءة 15 آخرين.

إجمالي عدد المحبوسين 36 متهما والهاربين 12 متهماً.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية والانضمام إليها، وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات، وتصنيعها، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذاً لأغراض إرهابية.