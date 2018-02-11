شاهد أسلحة مصرية تشارك لأول مرة بعملية تطهير سيناء 2018

أسلحة مهمة وخطيرة تشارك في #عملية_سيناء_2018 التي أطلقها #الجيش_المصري، الجمعة، ومازالت مستمرة لتطهير ربوع مصر من الإرهابيين.

الفيديو والصور التي بثت في بيان #الجيش في بيانه الأول كشفت عن أسلحة أخرى تشارك في العملية مثل طائرات #الرافال والإنذار المبكر وزوارق بحرية للقوات الخاصة لتأمين السواحل.

خبراء عسكريون مصريون قالوا لـ"العربية.نت" إن جميع القوات والأفرع الرئيسية بالجيش تشارك في العملية، ووفق تنسيق عالٍ وتخطيط وتنفيذ يتم باحترافية عالية وبتناغم مع الشرطة المدنية للسيطرة التامة على الحدود، وتأمين السواحل البحرية والمنشآت الحيوية والهامة والنفطية والملاحة البحرية، رافضين الإدلاء بأي معلومات عن الأسلحة المشاركة لكونها أسرارا عسكرية.

لكن وفق بيان الجيش والفيديو والصور التي بثها البيان الأول والثاني له، فإن العملية شهدت مشاركة لحاملة الطائرات #المستيرال التي اشترتها مصر من فرنسا، وهي من أهم حاملات الطائرات في العالم، وتُستخدم للحروب الخارجية.

تقوم المستيرال بنقل الجنود والطائرات الهيلوكوبتر لمناطق القتال خارج حدود الدولة وتعرف باسم سفينة الإبرار والقيادة، وتختص بعدة مهام أساسية، مثل العمليات البرمائية، حيث توجد بها أماكن بها للمركبات والبضائع، وأماكن إقامة لنحو 450 فردا بتجهيزات الإعاشة للمهام بعيدة المدى، بخلاف نظام إدارة المعارك والمعلومات البحرية التكتيكية وأنظمة الاتصال بالأقمار الصناعية، ما يجعلها مركز قيادة متنقلا.

تضم المستيرال منظومة صاروخية للدفاع الجوي، كما تمتلك 3 رادارات ومستشفى مجهزا.

طائرات "الرافال" الجديدة شاركت في العملية، وتتميز بالقدرة على تعقب العديد من الأهداف الجوىة والتعامل مع أكثر من هدف في توقيت واحد، من خلال تنفيذ مهام السيطرة الجوية وصد الهجمات المعادية والتعامل مع الأهداف ذات المدى البعيد من مختلف أوضاع الاستعداد الجوي في أصعب الظروف لمسارح العمليات المختلفة.

وكشف بيان سابق للجيش أن طائرات الرافال يمكنها تنفيذ المهام بدقة كبيرة على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، ويمكن لها التعامل مع كافة التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية وتعقب العديد من الأهداف الجوية، والتعامل مع أكثر من هدف في وقت واحد.

من جانب آخر، شاركت طائرات النقل الكاسا سي 295 وتمتاز بالطيران على ارتفاعات منخفضة، ولها قدرة على الاستطلاع ونقل فرق خاصة داخل معسكرات العدو، كما تشارك طائرات الإنذار المبكر ومروحيات #الأباتشي التي تتميز بالقدرة على الهجوم من مسافات قريبة أو في العمق.