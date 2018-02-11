صور وفيديو.. مصري يصنع آلات موسيقية من مخلفات القمامة

شادي رباب شاب مصري يبلغ من العمر 27 عاماً من محافظة #الأقصر جنوب مصر يقوم بصناعة #الآلات_الموسيقية من مخلفات #القمامة.

شادي عشق تلك الهواية حتى أصبح محترفاً وبارعاً فيها: والبداية كما يقول لـ"العربية.نت" عندما لاحظ عدم وجود الكثير من الآلات الموسيقية التي تعود إلى الهنود الحمر والآلات الإفريقية و التركية لارتفاع سعرها، لذا تخصص في اختراع وابتكار ما يُسمى بموسيقى القمامة وتصنيع هذه الآلات.

شادي يقوم باستخدام البوص وخراطيم المياه والزجاجات الفارغة في صناعة آلات مختلفة، ويشير إلى أنه يعتمد على ذلك كون تلك الآلات مُجوفة يمكن للصوت أن يعبر من خلالها فيقوم بصناعتها من مكونات تحمل نفس الصفات وبأقل الإمكانيات ويبيعها بأرخص الأسعار.

الخامات التي يقوم #شادي باستخدامها هي الخشب والزجاج والعظام ويصنع منها آلات النفخ مثل الواترية، كما قام باختراع آلات نفخ جديدة منها آلة أطلق عليها اسم "فريدة" وآلة أخرى تُسمى مملوكة، والديدجريدوو، والفونكي.

يستعد شادي لإقامة معرض ببيروت بداية الشهر المقبل لعرض منتجاته مضيفا أن أغلب الفرق الموسيقية في #مصر تشتري الآلات الموسيقية وعدد كبير من الطلاب يقبل عليها لجودتها ورخص سعرها.