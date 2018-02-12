السجن 3 سنوات لمخرج مصري بتهمة تعاطي المخدرات

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 3 سنوات للمخرج المصري سامح عبد العزيز وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة و #تعاطي_المخدرات.

وكانت مباحث السياحة والآثار بالجيزة في مصر، قد ألقت القبض على #المخرج_سامح_عبدالعزيز، طليق المطربة روبي أثناء عبوره منفذا أمنيا بمنطقة الهرم متوجهاً إلى أحد الفنادق أثناء قيادته سيارته وبحوزته مخدرات.

وعثر بحوزة المخرج على قطعتي حشيش يبلغ وزنهما 12 غراما، بالإضافة إلى كوكايين وكيس يحتوي على مخدر البانجو، واعترف بحيازته للمخدرات بقصد التعاطي.

المخرج الذي قدم عددا من الأفلام كان آخرها فيلم "حلاوة روح" أعلن من قبل أنه تزوج سرا من الفنانة روبي أثمر عن طفلة قبل أن يعلنا انفصالهما.