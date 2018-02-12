تيلرسون من القاهرة: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن هدف الإدارة الأميركية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترمب هو حل القضية الفلسطينية بشكل عادل.

وقال خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، إن بلاده ستواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف.

وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي استقبل، في وقت سابق الاثنين، بقصر الاتحادية وزير الخارجية الأميركي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، حيث أكد تيلرسون على ما تمثله مصر من شريك هام للولايات المتحدة وما يجمعهما من علاقات ممتدة تحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها، مؤكداً على وقوف بلاده إلى جانب مصر والتزامها بدعمها في حربها ضد الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد على ما يربط بين البلدين من علاقات استراتيجية راسخة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في العمل على الارتقاء بها في مختلف المجالات بما يمكن البلدين من التصدي للتحديات المشتركة التي تواجههما.

واستعرض الرئيس المصري الجهود التي تقوم بها مصر حالياً لمكافحة الإرهاب بشكل شامل والقضاء عليه، وذلك بالتوازي مع مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً بتطلع مصر لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدولتين وزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر.

وذكر السفير بسام راضي أنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تناول اللقاء الملفات الإقليمية المختلفة، ومن بينها الأوضاع في ليبيا وسوريا، حيث تم استعراض تطورات الجهود المبذولة للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنه فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكد الرئيس السيسي على موقف مصر الواضح والثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن على الولايات المتحدة، باعتبارها الراعي الرئيسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن تعيد إحياء ودفع عملية المفاوضات من جديد وفق مقررات الشرعية الدولية.