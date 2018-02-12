مصر.. تأييد حكم الإعدام على قاتل القس سمعان

قالت مصادر قضائية‭‭ ‬‬في مصر، إن محكمة جنايات القاهرة قضت، اليوم الاثنين، بإعدام قاتل رجل دين مسيحي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقُتل #القس_سمعان_شحاتة_رزق_الله في منطقة سكنية تقع على أطراف القاهرة يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، وألقت الشرطة القبض على المتهم ويدعى أحمد سعيد #السنباطي في اليوم نفسه.

وأُحيل السنباطي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض، ومثل أمام المحكمة للمرة الأولى يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي نفس الجلسة، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستشارته في إصدار حكم بإعدام الرجل. ورأي المفتي استشاري لكن يتعين على المحاكم إحالة القضايا له في حال إصدار أحكام بالإعدام.

وقالت المصادر القضائية إن من حق السنباطي الطعن على حكم الإعدام الصادر بحقه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وكانت الكنيسة القبطية #الأرثوذكسية قالت وقت الحادث، إن القس كان يشغل منصب كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بمحافظة بني سويف جنوبي العاصمة وقُتل خلال زيارة للقاهرة.

وأظهرت لقطات فيديو صورتها كاميرات مراقبة أمنية وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي السنباطي وهو يمسك بسكين كبير يشبه الساطور ويلاحق القس قبل أن يسدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض.