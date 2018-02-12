"عمالقة البحر".. فيديو يظهر استعدادات مصر في المتوسط

بث الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية فيديو بعنوان "عمالقة البحار"، يظهر فيه عناصر القوات البحرية خلال حمايتهم لحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.

الفيديو كشف استخدام القوات لأحدث القطع البحرية التي دخلت الخدمة في الجيش المصري، وكيفية إنزال الجنود واستعراض مهارة القوات في رصد وتتبع "الأهداف المعادية".

يأتي بث هذا الفيديو بعد أيام قليلة من إعلان مولود أوغلو وزير الخارجية التركي تخطيط بلاده للبدء في أعمال تنقيب عن البترول والغاز شرق البحر المتوسط قريباً، وتأكيداته في تصريحات لصحيفة يونانية أن التنقيب عن الثروات وإجراء دراسات عليها يعد حقاً سيادياً لتركيا، رافضاً الاعتراف بالاتفاقية التي وقعتها مصر مع قبرص لترسيم الحدود البحرية، وهو ما أثار جدلاً كبيراً وتوتراً جديداً مع مصر.

وقال اللواء بحري إبراهيم يوسف لـ"العربية.نت" إن "مصر توجه رسالتها للعالم كله وليس لدولة بعينها وتريد أن تقول لدينا قوة عسكرية تستطيع حماية مصالحنا الاقتصادية في أي مكان سواء بالبر أو البحر".

وأضاف أن الفيديو يكشف "قوة بحرية هائلة تحقق هدفين رئيسيين أولهما هو الردع لكل من تسول له نفسه المساس بمصالح مصر الاقتصادية وحقول غازها ونفطها، والثاني هو إظهار القوة التي تتمتع بها البحرية المصرية والتي تمكنها من تأمين مصالح البلاد بشكل حاسم وقاطع وقوي".

وأوضح أن مصر تعمل على حماية استثماراتها النفطية في حقولها ولذلك قامت بتحديث أسطولها البحري واشترت أقوى أنواع الغواصات وحاملات الطائرات، والعملية الأخيرة التي بثت في الفيديو تظهر هذه القطع ودورها ومدى قدرتها على حماية سواحل مصر.

وأكد الخبير العسكري البحري المصري أن منظومات التسليح الحديثة التي تتسلح بها القوات البحرية تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية وحماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية، وأصبحت قوة ردع تحمي حقول الغاز وتوفر حرية الملاحة البحرية وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بكل قوة.

وقال إن الخارجية المصرية حذرت قبل أيام من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، مؤكدة أنها مرفوضة، وسيتم التصدي لها، مضيفاً أن الفيديو يؤكد صدق هذه التحذيرات واستنادها لحقيقة على الأرض ويؤكد استعداد القوات المسلحة المصرية بالفعل للتصدي لأي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر وتهديد حقول الغاز.