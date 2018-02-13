الجيش المصري يخصص أرقاماً هاتفية للإبلاغ عن الإرهابيين

قرر الجيش المصري تخصيص أرقام هاتفية يمكن للمواطنين الاتصال بها للإبلاغ عن الإرهابيين وأماكن تواجدهم في أي منطقة بربوع مصر.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، إنه فى إطار جهود القوات المسلحة والشرطة للقضاء على البؤر الإرهابية وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية فقد تم تخصيص أرقام 16037 و16137 و16138 لسرعة التواصل مع المواطنين وتلقي المعلومات والبلاغات حول العناصر الإرهابية والأماكن المشتبه تواجدهم بها، وكذلك محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود والسواحل المصرية.

وأهاب الجيش بأبناء الشعب المصري التعاون وتقديم البيانات الدقيقة التي تساعد الأجهزة المعنية في اكتشاف وتتبع وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وكان الجيش قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء في بيانه السادس عن عملية سيناء 2018 القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من 10 تكفيريين أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر التي بحوزتهم والقبض على 400 من العناصر الإجرامية والمشتبه بها والعبوات الناسفة التي كانت بحوزتهم.

ولتخفيف العبء وتلبية المطالب والاحتياجات الأساسية لأبناء سيناء بمناطق العمليات، قرر الجيش توزيع كميات كبيرة من السلع والمواد التموينية المجانية على المواطنين بعدة مناطق بنطاق شمال ووسط سيناء، وذلك في إطار الإجراءات لضمان عدم تأثرهم بالجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب.