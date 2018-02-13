الجيش المصري يقضي على خلية إرهابية شديدة الخطورة

قال الجيش المصري في بيان بثه التلفزيون الرسمي الثلاثاء، إن قوات الأمن قتلت عشرة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار وألقت القبض على 400 من المشتبه بهم، بينهم أجانب، في إطار حملة مستمرة في سيناء.

وقال الجيش في البيان إنه تم "القضاء على خلية إرهابية شديدة الخطورة مكونة من عشرة تكفيريين أثناء الاختباء بأحد المنازل بنطاق مدينة العريش بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات المداهمة، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التي كانت بحوزتهم".

وأضاف البيان أنه ألقي "القبض على 400 فرد من العناصر الإجرامية والمشتبه بهم، منهم جنسيات أجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وكان المتحدث العسكري أفاد بأن مصر شرعت في عملية أمنية كبرى يوم الجمعة بمشاركة قوات من الجيش والشرطة ضد "العناصر الإرهابية والإجرامية".

وأعلن الجيش المصري أنه بدأ 9 فبراير تنفيذ "خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية" في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.

وقال المتحدث العسكري في بيان إن العملية تأتي "في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة".