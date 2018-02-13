وثائق عنان تورط جنينة..توقيف رئيس المحاسبات السابق بمصر

قالت ابنة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في #مصر، إن الشرطة ألقت القبض على والدها اليوم الثلاثاء.

وقالت ندى جنينة لرويترز عبر الهاتف، إن ما يصل إلى 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة. وأضافت أنها شاهدت الواقعة لكن لا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال علي طه، محامي جنينة لـ"العربية.نت"، إن قوة من الشرطة المصرية اصطحبت المستشار هشام جنينة من منزله بالتجمع الخامس بالقاهرة، ونقلته لمقر النيابة العسكرية بالحي العاشر في مدينة نصر للتحقيق معه عسكريا.

وقال إنه سيتواجد مع جنينة لمعرفة الاتهامات التي ستوجه له بعد بيان المتحث العسكري.

وكان جنينة عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق، الذي احتجز الشهر الماضي واتهمه الجيش بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة. وتجري الانتخابات في مارس/آذار.

الجيش يرد على تصريحات جنينة

وكان الجيش المصري رد على التصريحات التي أطلقها المستشار هشام جنينة بشأن "وثائق الفريق سامي عنان".

وقال الجيش في بيان له إن "ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، هو أمر - بجانب ما يشكله من جرائم - يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

كما أضاف أن "القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ".

من جانب آخر، نفى سمير عنان، نجل الفريق سامي عنان، صحة ادعاءات جنينة حول وجود وثائق مع والده تدين الدولة أو قياداتها.

وقال سمير في بيان له، إنه طلب من محامي والده التقدم ببلاغ رسمي ضد جنينة، متهماً إياه بنسب معلومات كاذبة إلى والده، مؤكداً أن تصريحات جنينة تخدم مصالح أعداء مصر.

في سياق متصل، أعلن ناصر أمين أنه بصفته محامي سامي عنان فإنه يؤكد أن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة عارية تماماً من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وقال أمين في بيان له إنه سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحافية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية.

كما أضاف أن أي تصريحات لم تصدر من الفريق سامي عنان شخصياً لا تعبر عنه بأي حال من الأحوال.