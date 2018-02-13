قضت المحكمة بإعدامهم.. فقتلوا بحادث سيارة الترحيلات

لقي صباح اليوم الثلاثاء 4 متهمين أجانب (سودانيان، هندي، باكستاني) في مصر مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، في تصادم سيارتي ترحيلات ونقل أمام موقف النقل الثقيل بالطريق الدائري بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

وتلقت غرفة النجدة بالبحر الأحمر إخطاراً بوقوع حادث تصادم بطريق سفاجا، أمام موقف النقل الثقيل بين سيارة ترحيلات متهمين كانت في طريقها لمحكمة البحر الأحمر، وأخرى نقل ثقيل، ما أدى لمصرع 4 متهمين أجانب، وإصابة 16 آخرين ما بين متهمين ومجندين، وتم نقلهم لمستشفى سفاجا المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية، وفق ما أفادت مواقع إخبارية مصرية.

وأوضحت المصادر أن عدد المتهمين بداخل سيارة الترحيلات 17 متهما، مشيرا إلى أن هناك 4 من قوة المأمورية أصيبوا بإصابات خفيفة.