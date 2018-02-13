مصر.. الجيش يقاضي هشام جنينة وسامي عنان

رد الجيش المصري على التصريحات التي أطلقها المستشار هشام جنينة بشأن وثائق الفريق سامي عنان.

وقال الجيش في بيان له إن "ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعي سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، هو أمر -بجانب ما يشكله من جرائم- يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

كما أضاف أن "القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".

من جانب آخر، نفى سمير عنان نجل الفريق سامي عنان صحة ادعاءات جنينة حول وجود وثائق مع والده تدين الدولة أو قياداتها.

وقال سمير في بيان له إنه طلب من محامي والده التقدم ببلاغ رسمي ضد جنينة متهماً إياه بنسب معلومات كاذبة إلى والده، مؤكداً أن تصريحات جنينة تخدم مصالح أعداء مصر.

في سياق متصل، أعلن ناصر أمين أنه بصفته محامي سامي عنان فإنه يؤكد بأن كل ما جاء من تصريحات للمستشار هشام جنينة عارية تماماً من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.

وقال أمين في بيان له إنه سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من أدلى أو يدلي بتصريحات صحافية أو إعلامية ينسب فيها أية أقوال أو أفعال للفريق سامي عنان تؤدي إلى المساس بموقفه القانوني وتعرضه لخطر المساءلة القانونية والاجتماعية.

كما أضاف أن أي تصريحات لم تصدر من الفريق سامي عنان شخصياً لا تعبر عنه بأي حال من الأحوال.