إقالة مدير مستشفى بمصر.. طبيب الجينز أغضب مساعد الوزير

أطاح الجينز بمدير مستشفى حكومي من منصبه في مصر، بعد أن ارتداه خلال اجتماع هام مع مساعد وزير الصحة رئيس هيئة التأمين الصحي.

وفي التفاصيل، بدأت الواقعة التي قد تتسبب في تظاهرات للأطباء ببني سويف تضامناً مع زميلهم، حين دعت هيئة التأمين الصحي في مصر مديري مستشفياتها بجميع محافظات الجمهورية لاجتماع هام مع رئيس الهيئة الدكتور علي حجازي في العاصمة القاهرة، وفور دخول رئيس الهيئة قاعة الاجتماعات ومصافحته لمديري المستشفيات، جاء دور الدكتور محمد يحي اسماعيل، مدير مستشفى بنى سويف للتأمين الصحي.

إلا أنه ولسوء حظه، كان يرتدي ملابس "غير رسمية"، "بنطلون جينز وجاكيت"، فسأله رئيس الهيئة قائلاً:" من أنت؟"

وبعد أن عرف الطبيب بنفسه، بادره رئيس الهيئة قائلاً:" ألا تعلم من ستقابله في الاجتماع، أنت مستبعد من منصبك من الآن. "

فرد الطبيب المصري على مديره بابتسامة ووجه له الشكر، وغادر قاعة الاجتماعات قبل أن يبدأ الاجتماع، ليذهب إلى مكتبه في المستشفى ببني سويف جنوب #القاهرة، ويجمع أغراضه ويغادر منصبه، عائدا إلى وظيفته الأولى في مركز طبي لأمراض الكبد.

من جهتهم، أكد أطباء بني سويف أن إقالة زميلهم كان بسبب غضب رئيس هيئة التأمين الصحي من ارتدائه الجينز، وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية تضامناً مع زميلهم، سيرتدون خلالها جميعاً الجينز، مؤكدين أن القانون لا يمنع ارتداء الجينز.