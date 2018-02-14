إيقاف مذيعة مصرية تفوهت بألفاظ خادشة للحياء على الهواء

قررت فضائية "المحور" المصرية إيقاف مذيعة تفوهت بألفاظ غير لائقة وخادشة خلال إذاعة برنامجها على الهواء مباشرة، وهو ما أثار غضبا كبيرا.

وأعلنت إدارة قناة "المحور" إحالة المذيعة منى عراقي للتحقيق فيما بدر منها من عبارات غير لائقة خلال عرضها لقضية الاغتصاب الجنسي في برنامجها "انتباه" على شاشة القناة، مضيفة في بيان لها إن العبارات التي ذكرتها تتنافى وقواعد القناة التي تعلي من القيم والمبادئ، ومن الشعار الذي ترفعه وهو قناة الأسرة المصرية منذ نشأتها قبل ١٥ عاما.

وقالت القناة في بيانها إنها تأسف لجمهور المشاهدين عن العبارات غير اللائقة التي ذكرتها المذيعة، وتؤكد أن هدفها الرئيسي هو نشر رسالة إعلامية هادفة لكل أسرة مصرية بمعايير أخلاقية ومهنية واضحة تحافظ على تماسك المجتمع.

وأكدت أن أي مذيع لن يلتزم بقواعد القناة المهنية والأخلاقية ليس له مكان على شاشتها.

وكانت المذيعة قد ذكرت عبارات خادشة وصادمة عن العلاقة الجنسية، وأهانت الرجال بعبارات مسيئة وصادمة خلال تقديمها لحلقتها الأخيرة من برنامجها.