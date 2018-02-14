عملية سيناء.. تصفية 15 إرهابيا وتدمير مركز إرسال لاسلكي

واصل الجيش المصري تنفيذه لعملية سيناء ٢٠١٨ لليوم السادس على التوالي.

وأعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري أن القوات تواصل تنفيذ مهامها القتالية المخططة لتطهير مناطق شمال ووسط سيناء من البؤر الإرهابية، بجانب دورها في تأمين الحدود البرية والساحلية على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة وأضاف في البيان السابع الذي أصدره اليوم الأربعاء أن العمليات أسفرت عن قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 11 هدفا بعد توافر معلومات استخباراتية مدققة تفيد استخدامها في إيواء العناصر الإرهابية والهروب من القوات القائمة بالمداهمة.

تبادل لإطلاق النار

وذكر أنه تم القضاء على 15 عنصرا تكفيريا خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بحوزتهم واكتشاف وتدمير عدد 2 مخبأ تحت الأرض عثر بداخله على أكثر من 1500 كغم من مادة C 4 وكمية من مادة TNT شديدة الانفجار وعدد (56) مفجر و(13) دائرة كهربية تستخدم في صناعة العبوات الناسفة.

وقال المتحدث العسكري إنه تم اكتشاف وتدمير مركز إرسال وإعادة إذاعة على إحدى الهيئات الجبلية، خاصة بالاتصالات اللاسلكية للعناصر الإرهابية كما تم اكتشاف وتدمير فتحة نفق في المنطقة الحدودية بشمال سيناء، وتدمير عدد (38) من الحفر وخنادق المواصلات التي تستخدمها العناصر الإرهابية للوقاية من القوات بمناطق العمليات.

وكشف المتحدث العسكري أنه تم القبض على عدد 153 فردا من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم منهم جنسيات أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مواد شديدة الانفجار

وقال إنه تم تدمير 181 وكرا ومخزن جبلي عثر بداخلهم علي كميات من المواد شديدة الانفجار والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وعدد 76 من الشراك الخداعية ودوائر النسف والتدمير، وكميات كبيرة من قطع غيار السيارات والدراجات النارية والوقود خاصة بالعناصر الارهابية.

وأكد المتحدث العسكري قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير عدد 63 عبوة ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات مضيفا أنه وعلى امتداد السواحل تقوم القوات البحرية بتفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه بها مع قطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية بالتزامن مع قيام الوحدات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال المداهمات وتفتيش البؤر الإرهابية بالمناطق الساحلية.

وذكر بيان الجيش أن المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة استمرت في تنظيم عدد 563 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظات الجمهورية، وتمكنت من إصابة أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والقبض على 5 آخرين خلال مراقبة تحركات القوات عثر بحوزتهم على أجهزة اتصال بالقمر الصناعي.