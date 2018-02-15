القاهرة: هذا ما فعله أبو الفتوح والإخوان في لندن

كشفت الداخلية المصرية ما اتهمت به عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية الذي اعتقلته السلطات، مساء الأربعاء، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقالت الوزارة في بيان لها، مساء الخميس، إنه في أعقاب الضربات الأمنية الناجحة الموجهة لفصائل النشاط المتطرف وكوادر الجناح المسلح، رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني قيام التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادي الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي.

وأضافت أن القيادي الإخواني أبو الفتوح قام بعقد عدد من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة، وآخرها بالعاصمة البريطانية #لندن بتاريخ 8 فبراير، وتواصله مع كل من (عضو التنظيم الدولي لطفي السيد علي محمد - حركي "أبو عبد الرحمن محمد"، القياديين الهاربين بتركيا محمد جمال حشمت، حسام الدين عاطف الشاذلي) لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالاً للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكشفت اضطلاع القيادي الإخوانى لطفي السيد علي محمد بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة #الجزيرة بلندن لاستقباله بمطار هيثرو وترتيب إجراءات إقامته بفندق "هيلتون إجور رود"، وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 فبراير، والاتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 الجاري، على ما ذكر بيان الداخلية.

وقالت إنه "تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات واستهداف منزل القيادي عبدالمنعم أبو الفتوح وضبطه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وعثر على بعض المضبوطات التي تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه، ومن أبرزها (كيفية حشد المواطنين بالميادين وصناعة وتضخيم الأزمات – محاور تأزيم الاقتصاد المصري إسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة وعرقلة أهدافها - المشهد والخريطة الثورية ضد الحكومة).

وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القيادي المذكور وتباشر نيابة #أمن_الدولة العليا التحقيقات، وتجري مواصلة الجهود لكشف أبعاد ذلك المخطط، وتقديم العناصر المتورطة فيه إلى النيابة.