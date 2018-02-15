حبس أبو الفتوح 15 يوماً بتهمة التحريض على الدولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس #عبدالمنعم_أبوالفتوح رئيس #حزب_مصر_القوية والمرشح الرئاسي السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتحريض على الدولة المصرية.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت، مساء أمس الأربعاء، المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح وأعضاء من حزبه مصر القوية.

وذكر حُذيفة نجل أبو الفتوح، أن السلطات اعتقلت والده وأعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية، وهم: أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام، تامر جيلاني، وأحيلوا جميعا إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وذكرت مصادر أن الاتهامات الموجهة لأبو الفتوح وأعضاء حزبه هي الاتصال بتنظيم إرهابي دولي والتحريض على الدولة.