عملية سيناء.. مصر تكشف حصيلة 7 أيام ضد الإرهابيين

كشف الجيش المصري حصيلة 7 أيام من العملية العسكرية في سيناء، وقد أسفرت عن القضاء على 53 إرهابياً والقبض على 680 آخرين وتفكيك أكثر من 400 عبوة ناسفة.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري المصري خلال مؤتمر صحافي الخميس للكشف عن تفاصيل العملية الشاملة #سيناء_2018 التي بدأت الجمعة الماضية إنه تم تدمير 650 مخبأ يستخدمه الإرهابيون وتدمير 72 عربة دفع رباعي، مؤكداً أن قوات الجيش والشرطة تقوم بتنفيذ عملياتها بسيناء، وتحديداً من الضفة الغربية لقناة السويس وحتى خط الحدود الدولية، من أجل تطهير شمال ووسط سيناء من العناصر والتنظيمات الإرهابية وملاحقة البؤر الإرهابية بالدلتا والظهير الصحراوي وغرب وادي النيل.

وأكد المتحدث العسكري أن الجيش حرص على اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين وحماية #المدنيين في مناطق العمليات من خلال قواعد الاشتباك المعمول بها دولياً، كما التزم بكافة الإجراءات القانونية ضد العناصر الإرهابية والمطلوبين جنائياً.

وأشار الرفاعي إلى أن النتائج الإجمالية للعملية حتى الآن وخلال 7 أيام أسفرت عن تدمير 137 هدفاً، والقضاء على 53 إرهابياً، وتدمير 378 وكراً ومخزناً للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء، وتخزين والأسلحة والذخائر، الألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة ومركز إعلامي يستخدمه العناصر الإرهابية، واكتشاف وتدمير فتحات أنفاق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.

من جانبه، قال اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة إن القوات المشاركة في العملية تتكون من قوات ذات تسليح وتدريب خاص تابعة للقيادة الموحدة لشرق القناة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، إضافة إلى قوات خاصة من عناصر القوات المسلحة والشرطة وحرس الحدود لمجابهة وملاحقة البؤر الإرهابية بمناطق الدلتا وغرب وادي النيل، وقوات دعم وإسناد من القوات الجوية وقطع بحرية تعمل كقوة إسناد وتأمين للساحل.

وأضاف أنه تم رفع جاهزية المنشآت والوحدات الإدارية والخدمية خاصة بمحافظة شمال #سيناء بالتنسيق الكامل مع أجهزة الحكم المحلي لتوفير الاحتياجات الأساسية لأهالي سيناء خلال العمليات.