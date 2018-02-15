مصر.. تدمير 10 سيارات محملة بالأسلحة على حدود ليبيا

أعلن الجيش المصري #إحباط_محاولة_لاختراق_الحدود_الغربية مع ليبيا وتدمير 10 سيارات محملة بالذخائر والأسلحة.

وقال العقيد #تامر_الرفاعي_المتحدث_العسكري إنه تزامناً مع تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للقضاء على العناصر الإرهابية وأعمال التسلل والتهريب عبر الحدود ، وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها.

وذكر أن العملية أسفرت عن استهداف وتدمير 10سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر، مضيفا أن القوات الجوية وعناصر حرس الحدود تواصلان تنفيذ مهامهما بكل حسم لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.