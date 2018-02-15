مصر.. اعتقال المرشح الرئاسي السابق أبو الفتوح

اعتقلت #السلطات_المصرية مساء الأربعاء المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم #أبو_الفتوح وأعضاء من حزبه " #مصر_القوية".

وذكر حُذيفة نجل أبو الفتوح أن السلطات اعتقلت والده وأعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية، وهم: أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام، تامر جيلاني، وأحيلوا جميعا إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وذكرت مصادر أن الاتهامات الموجهة لأبو الفتوح وأعضاء حزبه هي: الاتصال بتنظيم إرهابي دولي و #التحريض على الدولة المصرية.

وأفادت المصادر أن اعتقال أبو الفتوح وأعضاء حزبه جاء وفق أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بناء على اتهامات وجهت له بالاتصال بتنظيمات إرهابية.