إيقاف رئيس إحدى قنوات تلفزيون مصر هدد صحافية بالاغتصاب

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر قراراً بإيقاف رئيس قناة بقطاع القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات معه، بعد بث تسريب صوتي له يهدد فيه باغتصاب صحافية.

وأعلن مصدر مسؤول بالتلفزيون المصري أنه تم إيقاف رئيس القناة بعد بث تسجيل صوتي له، هدد خلاله صحافية بالاغتصاب، ومرددا عبارات خادشة للحياء والذوق العام ويعاقب عليها القانون.

وخلال التسريب الصوتي هدد كذلك رئيس القناة أحد الصحافيين وتهكم عليه بعبارات بذيئة.

من جانبه تقدم #عبدالمحسن_سلامة نقيب الصحافيين ببلاغات ضد رئيس القناة مؤكداً أنه سيلاحقه قانونياً وإدارياً لدى كافة الجهات المعنية وسيحصل على حق الصحافي والصحافية منه، فيما قال أسامة #البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو إنه سيحقق في الواقعة ويستمع لأقوال شهودها.