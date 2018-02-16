ثامن أيام عملية سيناء.. مقتل 3 إرهابيين وتوقيف 224

أعلن #الجيش_المصري، الجمعة، مقتل 3 مسلحين، وتوقيف 224 آخرين وتدمير 28 عبوة ناسفة في ثامن أيام عمليته الشاملة بأنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري ثامن يتضمن نتائج مبدئية لخطة المجابهة الشاملة، التي أعلنها الجيش الجمعة الماضية، بتكليف رئاسي، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط #سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.

وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 56 مسلحاً والموقوفين إلى 909، منذ بدء العملية الجمعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، في البيان الثامن، إن "قوات مكافحة الإرهاب واصلت تنفيذ مهامها القتالية في مناطق شمال ووسط سيناء وكافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث دمرت القوات الجوية 68 هدفًا".

وأضاف: "تم ضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء والقضاء على عدد 3 عنصر تكفيري من أبرز المطلوبين في عمليات استهداف القوات".

وأشار البيان، الذي أذاعه التلفزيون المصري أنه قد تم القبض على 224 مسلحاً، وتدمير 28 عبوة ناسفة، و150 ملجأ عثر بداخلها على مواد إعاشة للعناصر الإرهابية، وتدمير 10 سيارات دفع رباعي".