انتحل صفة طبيب لـ20 يوماً وكشف على المرضى

ضبطت السلطات المصرية طبيباً مزيفاً عمل بأقسام الجراحة بمستشفى حكومي، رغم عدم دراسته الطب وتخرجه من كلية التجارة.

وشهدت مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية شمال البلاد الواقعة الغريبة، حيث انتحل شاب يدعى محمود (26 عاماً)، حاصل على بكالوريوس التجارة، صفة طبيب بقسم الجراحة في المستشفى، وظل يعمل به لمدة 20 يوماً قبل أن يشك الأطباء بأمره.

وكشف مدير المستشفى، الدكتور علاء حبيب، أن الشاب انتحل صفة طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب وطلب من الأطباء بقسم الطوارئ التدريب بالمستشفى، لكن بعضهم شك فيه، وطالبوه بإطلاعهم على بطاقة الكلية ليكتشفوا أنه ليس طالباً بكلية الطب وإنما تخرج من كلية التجارة.

كما تبين أن الشاب يعمل بقاعة أفراح، وقام خلال وجوده بالمستشفى بالكشف على بعض المرضى، مبرراً ذلك بحبه لمهنة الطب وأنه كان يتمنى أن يصبح طبيباً.

وتم إلقاء القبض على محمود وتحرير محضر له حمل رقم 3403 لسنة 2018 وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.