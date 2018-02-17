عملية سيناء.. الجيش يكشف "أرقام" اليوم التاسع

كشف الجيش المصري، السبت، تفاصيل اليوم التاسع لعملية #سيناء_2018 التي يشنها ضد إرهابيين.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن العمليات أسفرت عن قيام القوات الجوية باستهداف 8 أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل، والقضاء على 3 تكفيريين وتدمير سيارة دفع رباعي مجهزة برشاش نصف بوصة.

وأضاف أنه تم رصد واستهداف بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بشمال سيناء، أسفرت عن القضاء على 4 عناصر تكفيرية مسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة، عثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين وعبوة ناسفة معدة للتفجير.

وكشف بيان الجيش قيام المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 45 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

وتم تدمير 158 ملجأ ووكراً ومخزناً عثر بداخلها على عدد من #الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الإعاشة وكميات كبيرة من مادة C4 شديدة الانفجار والمواد الكيميائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة، وضبط أكثر من 7 أطنان من المواد المخدرة.

وقال إنه ضبط وتدمير 7 سيارات تستخدمها العناصر الإرهابية، و32 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة والقبض على 408 أفراد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وذكر بيان #الجيش_المصري أن القوات البحرية واصلت تنفيذ مهامها المخططة وتأمين المسرح البحري من رفح وحتى العريش لمنع تسرب العناصر الإرهابية عن طريق البحر، وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة بمسرح عمليات البحر المتوسط بالتزامن مع العملية الشاملة سيناء 2018، وأشار إلى أن التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود واصلت تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية لـ586 كميناً ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.