السيسي: عملية سيناء مستمرة حتى تنفيذ أهدافها كاملة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح #السيسي، أن العملية العسكرية الشاملة #سيناء 2018 مستمرة حتى تنفيذ أهدافها كاملة.

وقال السيسي، خلال اجتماع عقده السبت بحضور رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والإسكان والكهرباء والداخلية والبترول والعدل والطيران المدني والري والتموين والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن العملية تهدف لحماية وتأمين #مصر والقضاء على #الإرهاب نهائياً.

من جهته، صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأنه تم خلال الاجتماع عرض تطورات العملية العسكرية في إطار المواجهة الشاملة للإرهاب في كافة أنحاء الجمهورية، حيث تم استعراض ما تم إنجازه حتى الآن سواء فيما يتعلق بملاحقة العناصر الإرهابية والقضاء عليها، وتدمير أعداد كبيرة من الأوكار والمخازن والأسلحة التي يستخدمها الإرهابيون.

وقال راضي إن السيسي أشاد بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من جهد كبير وأدائهم واجبهم في حماية الوطن والمواطنين بإخلاص وتفاني.

كما أشار إلى تأكيد السيسي على مواصلة الجهود المشتركة للقوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية لضمان التنفيذ الكامل لأهداف العملية العسكرية، فضلاً عن تأمين وحماية المدنيين في مناطق العمليات ومختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف راضي أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والنمو المستدام، حيث عرض محافظ البنك المركزي مستجدات الموقف الاقتصادي والإجراءات الأخيرة بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1%، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء الضغوط التضخمية والتي أسفرت عن انخفاض معدلات التضخم.

وطالب الرئيس المصري، بحسب راضي، مواصلة التنفيذ المتكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق استدامة النتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل، وانخفاض عجز الموازنة العامة والميزان التجاري والتضخم.