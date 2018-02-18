شكري يبحث مع العبادي مساهمة مصر في إعمار العراق

بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري مع حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي مساهمة مصر في #إعادة_إعمار_العراق وذلك خلال اجتماعهما معاً على هامش منتدى ميونيخ للأمن في ألمانيا.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية جدد التهنئة لرئيس الوزراء العراقي على الانتصارات التي تحققت على تنظيم "داعش"، مؤكداً التزام #مصر بوحدة #العراق وسيادته على كامل أراضيه.

وأعرب شكري عن استعداد مصر للإسهام في استعادة أمن واستقرار العراق في مرحلة ما بعد #داعش، وبشكل خاص في جهود إعادة تأهيل وإعمار المدن المحررة، مشيراً إلى زيارة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، على رأس وفد كبير إلى كل من بغداد والموصل كأول مسؤول أجنبي يزور #الموصل بعد تحريرها.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء العراق على الاهتمام الخاص الذي توليه بلاده لتعزير مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر كي يشعر المواطنون من البلدين بعائد هذا التعاون علي حياتهم ومستوى معيشتهم.

وذكر المتحدث باسم خارجية مصر أن شقاً كبيراً من مباحثات شكري والعبادي تناول الوضع الإقليمي، لاسيما الوضع في سوريا وحرب اليمن والعلاقات مع دول الجوار من خارج الإقليم العربي، حيث اتفقت رؤى الجانبين على أهمية أن تتبنى الدبلوماسية العربية منهجاً أكثر نشاطاً وقوة يستهدف الحفاظ على مقدرات العالم العربي واستقراره وإنهاء الحرب والنزاعات القائمة.