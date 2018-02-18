مصر ترد على تأجيل اجتماع سد النهضة: نقدر ظروف إثيوبيا

بعد أن أعلنت #إثيوبيا تأجيل الاجتماع الثلاثي بشأن #سد_النهضة ، أكدت خارجية مصر إدراكها للظروف التي دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع الوزاري المذكور.

وأكد أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية تعقيباً على قرار السودان تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء على طلب إثيوبيا، وهو الاجتماع الذي كان مقررا انعقاده يومي ٢٤ و٢٥ الجاري بالخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث، أن وزارة الخارجية تلقت بالفعل الإخطار المشار إليه من الجانب السوداني، ومع إدراكها للظروف التي ربما قد دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي نأمل أن تزول في أقرب فرصة، إلا أنها تتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة.

وأضاف أن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك العاجل للتوصل إلى حلول تحفظ مصالح الجميع.