مصر.. نهاية سعيدة لأزمة طبيب الجينز

بعد أن أثارت الرأي العام المصري وتسببت في غضب الأطباء ونقابتهم الفرعية في بني سويف، انتهت أزمة #طبيب_الجينز نهاية سعيدة.

وقرر الدكتور أحمد عماد الدين، #وزير_الصحة المصري، استقبال الدكتور #محمد_يحيى، مدير مستشفى بني سويف للتأمين الصحي، والذي قرر الدكتور على حجازي، مساعد الوزير، في وقت سابق إقالته من منصبه لارتدائه ملابس كاجوال "بنطلون جينز وجاكت".

وقرر وزير الصحة تكريم الطبيب وإزالة أي سوء تفاهم صدر بينه وبين مساعد الوزير.

ومن جانبه، استقبل الدكتور علي حجازي، مساعد الوزير لشؤون التأمين الصحي الطبيب، الأحد أيضا، وقرر إعادته لعمله كمدير لمستشفى بنى سويف للتأمين.

وقال الطبيب محمد يحيى لـ"العربية.نت" إن مساعد الوزير أكد له أنه يقدره ويقدر عمله، وأن ما حدث منه لم يكن مقصودا أو متعمدا، مضيفا أن مساعد الوزير قال له إنه يعامله كابنه، وأنه كان يعتقد أنه سينتظره عقب الاجتماع لإزالة سوء الفهم بينهما، لكنه اكتشف مغادرته لقاعة الاجتماعات مغادرا لبني سويف.

وأضاف الطبيب أن مساعد الوزير طلب منه إكمال مهمته وبقوة في تطوير مستشفى بني سويف للتأمين، متعهدا له بأنه سيساعده ويدعمه ويلبي كافة الاحتياجات اللازمة لتطوير المستشفى للأفضل وزيادة سعتها وتحسين خدماتها.

وكانت الواقعة قد بدأت حين دعت هيئة التأمين الصحي في مصر مديري مستشفياتها بجميع محافظات الجمهورية لاجتماع هام مع رئيس الهيئة الدكتور #علي_حجازي في العاصمة القاهرة، وفور دخول رئيس الهيئة قاعة الاجتماعات ومصافحته لمديري المستشفيات، جاء دور الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير مستشفى بني سويف للتأمين الصحي، إلا أنه ولسوء حظه، كان يرتدي "بنطلون جينز وجاكيت"، فسأله رئيس الهيئة وباستهجان قائلاً له: "من أنت؟.

قام الطبيب بتعريف رئيس الهيئة بنفسه، ليبادره قائلاً: "ألا تعلم من ستقابله في الاجتماع، أنت مستبعد من منصبك من الآن"، وكان القرار بسبب ارتداء الطبيب لملابس كاجوال خلال اجتماع رسمي.