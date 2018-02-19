تجاوزات عاصفة بمسيرة المذيعة المصرية ريهام سعيد

ما زالت الإعلامية المصرية #ريهام_سعيد تثير الجدل بسبب تجاوزات وأخطاء تسببت فيها خلال مسيرتها المهنية.

الواقعة الأخيرة لريهام والتي قررت النيابة المصرية حبسها فيها 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على خطف الأطفال، لم تكن الأولى لها على الأقل خلال 3 سنوات مضت، فقد سبقتها وقائع أخرى منها إهانة السوريين وفتاة المول.

في سبتمبر من العام 2015 صدمت ريهام سعيد الرأي العام بتصريحات أهانت فيها السوريين عندما قامت خلال برنامجها "صبايا الخير" على فضائية "النهار" بتوزيع مساعدات على بعضهم في أحد مخيماتهم بلبنان بصورة مقززة.

ولاقى الفيديو وكلام المذيعة المصرية استياء الكثيرين، خاصة عندما تحدثت ريهام سعيد بطريقة غير حضارية أقرب إلى الشماتة في اللاجئين ومن مواطني دول الربيع العربي التي قامت فيها الثورات، مؤكدة أن هذا هو حال كل الشعوب التي تضيع بلدانها.

وثار الرأي العام المصري مرة أخرى ضد ريهام سعيد بسبب ما فعلته مع الفتاة سمية عبيد التي اشتهرت إعلاميا بـ"فتاة المول"، حيث انتهكت خصوصيات الفتاة ونشرت صورا خاصة جدا لها في برنامجها أثناء حديثها عن واقعة تعرضها للتحرش من جانب شاب في أحد المولات، وهو ما دفع 6 شركات للانسحاب من رعاية برنامجها "صبايا الخير".

وجراء ذلك تقدم محامون ببلاغات ضد الإعلامية أدت لصدور حكم قضائي من محكمة جنح الجيزة بحبسها 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه بعد اتهامها بالسب والقذف في حق الفتاة، والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية وكفالة 15 ألف جنيه.

واقعة أخرى تسببت فيها ريهام سعيد حيث اعتدت على مخرج، وقضت محكمة مصرية بمعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامها بالتعدي على محمد ماهر مساعد مخرج بالضرب وإصابته بكدمات.

الفنانة زينة كانت لها واقعة مع ريهام سعيد حيث تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات ضد مدير قنوات "النهار" عمرو الكحكي، والإعلامية والصحافي أحمد الهواري بسبب مقابلة في برنامجها، تحدث فيها الصحافي عن مشكلة الفنانة زينة مع أحمد عز، متهماً عاصم قنديل محامي زينة، بتزييف الحقائق ونشر أخبار مغلوطة .

وقال محامي زينة في بلاغه إن ريهام سعيد قامت بتشويه سمعة زينة، والتشهير بها من خلال استضافة صحافي نقل معلومات غير حقيقية.

واليوم الاثنين، قررت نيابة شرق القاهرة حبس ريهام سعيد 4 أيام على ذمة التحقيق بسبب مغامرة صحافية عن قضية خطف أطفال قامت من خلالها ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها بالتحريض على خطف أطفال لإعداد حلقة نارية من برنامجها.

وتبين من التحقيقات أن معدة بالبرنامج قامت بالتواصل مع شاب مصري يدعى إسلام اكتشف عصابة لخطف الأطفال وعرضهم للبيع، وقامت المعدة ومن خلال هذا الشاب بالاتصال بالعصابة وأبلغتهم أنها تريد شراء طفلين، وتم الاتفاق على شراء طفلين مقابل 300 ألف جنيه.

وذكرت التحقيقات أنه بعد تحديد الموعد وشراء الطفلين داهمت قوة أمنية المكان وألقت القبض على أفراد العصابة اللذين اتهما ريهام سعيد وفريق إعدادها بالتحريض على خطف الأطفال مقابل مبلغ مالي.