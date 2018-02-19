راكب يوهم شرطة مطار القاهرة أن المخدرات أدوية.. ويهرب

قررت نيابة شرق #القاهرة في #مصر، الاثنين، حبس رجلي شرطة بمطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهما بتسهيل تهريب بضائع، والإهمال في عملهم، وفق ما أفاد موقع "اليوم السابع" المصري.

وفي التفاصيل، شرع أحد الركاب بوضع حقائبه أمام أميني الشرطة للتفتيش، وعندما قاما بتفتيش الحقائب كالمعتاد يوميا، وجدا أقراصا بحوزة الراكب داخل الحقيبة، فطلبا من الراكب التخلص من تلك الأقراص لعدم جواز السفر بها، ولم يتحققا من ماهية تلك الأقراص هل هي أقراص مخدرة أم أدوية، وهو ما يعد إخلالا بعملهما اليومي الذي اعتادا عليه.

وبالفعل توجه الراكب إلى إحدى سلال القمامة، وتخلص من الأقراص، كما أنه ترك 4 حقائب أخرى، وبنهاية اليوم تم العثور على تلك الحقائب، وبالاستفسار عنها تبين أن الراكب تركها وتوجه للسفر على متن رحلته، وبإجراء التحقيق اللازم، تبين أن أميني الشرطة هما من قاما بتفتيش ذلك الراكب، وبفحص الحقائب عثر بها على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تركها الراكب وفر هاربًا.