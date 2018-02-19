عاشر أيام عملية سيناء.. مقتل 4 إرهابيين شديدي الخطورة

أعلن الجيش المصري، الاثنين، البيان العاشر للعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، وقال البيان إن العمليات أسفرت عن استهداف القوات الجوية لعدد (5) أهداف للعناصر الإرهابية وتدميرها بشكل كامل، منها سيارة مفخخة خلال محاولتها استهداف قوات المداهمة وتنفيذ القصف المدفعي لعدد (166) هدف بقطاعات المداهمة بشمال ووسط سيناء.

وأضاف أنه تم القضاء على (4) عناصر إرهابية مسلحة شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات كاشفا قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (101) عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

وأكد البيان اكتشاف وتدمير (4) كهوف ومخابئ لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلهم على عدد من الألغام والعبوات الناسفة والأسلحة والذخائر وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الإعاشة وضبط مركز إعلامي جديد للعناصر الإرهابية عثر بداخله على عدد من أجهزة الحواسب وأسلحة نارية وخرطوش وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملات الأجنبية.

أوكار وأجهزة لاسلكية

وأعلن الجيش تدمير (244) وكرا ومخزنا عثر بداخلهم على عدد من الأسلحة الآلية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الإعاشة، وضبط أكثر من عدد (11) طنا من المواد المخدرة وضبط وتدمير والتحفظ على عدد (27) سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، وعدد (100) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وقال الجيش إنه تم القبض على (417) فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مضيفا أنه نتيجة للأعمال القتالية قتل عدد (1) ضابط صف وعدد (2) مجند وإصابة عدد (2) ضابط ومجند أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية.

التسلل والتهريب

وعززت قوات حرس الحدود وفق بيان الجيش مدعومة بتشكيلات من القوات الجوية تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي، وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومجابهة عمليات التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات التي تهدد أمن واستقرار الجبهة الداخلية.

وقال إن القوات البحرية تواصل تنفيذ مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر في دعم الأنشطة القتالية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري من وإلى الساحل، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية.