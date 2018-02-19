مصر.. الإعدام لـ 4 متهمين أسسوا خلية إرهابية

قضت محكمة مصرية، الاثنين، بإعدام أربعة متهمين وبالسجن ما بين 25 و15 عاما لـ26 آخرين لإدانتهم بتأسيس خلية إرهابية ومحاولة اغتيال قاضٍ، حسب ما أفاد مصدر قضائي.

وبدأت محاكمة 30 متهما في هذه القضية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعد أن وجهت لهم النيابة العامة عدة اتهامات بينها "تأسيس وإدارة #خلية_إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون".

كما شملت الاتهامات بحسب المصدر القضائي "التعدي على المنشآت العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخيرة، وتفجير قنبلة أمام منزل فتحي البيومي، رئيس محكمة جنايات القاهرة".

وأفاد المصدر بأن أحكام محكمة #جنايات_القاهرة بالإعدام صدرت حضوريا بحق اثنين من المدانين، وغيابيا بحق الاثنين الآخرين.

كما حكمت على 12 متهما غيابيا بالسجن 25 عاما، وعلى 14 متهما حضوريا بالسجن 15 عاما.

ولا يزال لدى المتهمين فرصة الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.