تدريبات مصرية فرنسية بحرية لتأمين السواحل

انطلقت في السواحل المصرية فعاليات التدريب البحري المشترك "كليوباترا 2018" الذي تنفذه القوات البحرية المصرية والفرنسية.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحث العسكري، إن التدريبات تأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بهدف صقل مهارة العناصر المشاركة على تنفيذ المهام القتالية المختلفة وفقاً لأساليب ومنظومات القتال البحري الحديثة.

ويشارك في التدريب تشكيل من الوحدات البحرية التابعة للأسطول الجنوبي، من بينها حاملة المروحيات المصرية من طراز ميسترال "أنور السادات"، وعدد من الفرقاطات من طراز "جوويند" ولنشات الصورايخ وعناصر من الوحدات الخاصة البحرية، بالتعاون مع وحدات من البحرية الفرنسية، ممثلة في حاملة المروحيات من طراز ميسترال "تونير"، إضافة إلى عدد من الفرقاطات وزوارق الصواريخ وجماعة من القوات الخاصة الفرنسية، وبمشاركة عناصر المشاة الميكانيكي التابعة للمنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من طلبة الكلية البحرية.

وذكر المتحدث العسكري أن التدريب يتضمن تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وتخطيط وتنفيذ عملية إبرار بحري على جزيرة حاكمة بغرض استعادتها، إضافة إلى فرض سيناريوهات لتدريب أطقم الوحدات البحرية المشاركة على مواجهة التهديدات البحرية المحتملة.

وقال إن التدريب يأتي في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والفرنسية، والاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الأمن البحري بالمنطقة.