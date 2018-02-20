مصر.. شاهد كيف أنقذ رجال شرطة طفلا سقط من الطابق الـ3

استطاع 3 أمناء شرطة مصريين إنقاذ حياة طفل عقب سقوطه من شرفة إحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث في محافظة أسيوط جنوب #القاهرة.

وذكرت وزارة #الداخلية_المصرية أنه أثناء قيام أمناء الشرطة وهم: كميل فتحي جيد، وحسن سيد علي، وصبري محروس علي، من قوة قسم شرطة ثاني أسيوط بأعمال تأمين المنشآت، لاحظوا قيام طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بالتدلي من شرفة إحدى الشقق السكنية بالطابق الثالث، وحاول التشبث بسورها خشية سقوطه.

وأضافت الوزارة أن أمناء الشرطة الثلاثة تمكنوا فور سقوط الطفل من التقاطه والإمساك به، ولم يُصب بأذى، في حين أصيب أمين الشرطة كميل فتحي جيد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم نقل أمين الشرطة المصاب إلى مستشفى #الشرطة بأسيوط لتلقي العلاج اللازم.

وأشادت الداخلية المصرية بموقف أمناء الشرطة، ووصفت عملهم بـ"البطولي".