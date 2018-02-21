عملية سيناء.. تدمير مواقع الإرهابيين وضبط "إذاعتهم"

كشف #الجيش_المصري تفاصيل اليوم الحادي عشر لعملية "سيناء 2018".

وذكر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير عدد 8 أهداف تستخدمها العناصر الإرهابية كأماكن للإيواء والاختباء من القوات المكلفة بعمليات التمشيط والمداهمة، مشيراً إلى أنه تم القصف المدفعي لعدد 179 هدفاً بمناطق العمليات.

وقال إنه تم القضاء على عدد 4 تكفيريين شديدي الخطورة بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات المداهمة وضبط كميات من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، كما تم اكتشاف وتدمير مركز إرسال إذاعي خاص بالاتصالات اللاسلكية للعناصر الإرهابية.

وأضاف المتحدث العسكري أنه تم القبض على 112 فرداً من المطلوبين على ذمة قضايا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وضبط وتدمير والتحفظ على 13 سيارة، و27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية فى عملياتها الإجرامية.

وكشف بيان الجيش عن تدمير عدد 350 ملجأ ووكراً ومخزناً تم ضبطها خلال عمليات التمشيط لمناطق مكافحة النشاط الإرهابي، عثر بداخلهم على عدد من العبوات الناسفة وكميات من الذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية، كما تم اكتشاف وتدمير عدد من الخنادق المجهزة هندسياً ونقطة وقود خاصة بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها على كميات كبيرة من براميل الوقود مخبأة تحت الأرض.

وأعلن الجيش قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد 41 عبوة ناسفة تمت زراعتها بمناطق العمليات، واكتشاف وتدمير عدد 13 مزرعة لنبات البانغو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من عدد 10.5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول.

في سياق متصل، قامت القوات الخاصة البحرية بتأمين المسرح البحري والمسطح المائي أمام مناطق العمليات، مع استمرار تفتيش كافة السفن والعائمات المشتبه بها للتأكد من خلوها من أي عناصر إرهابية هاربة أو أسلحة أو ذخائر مع فرض السيطرة الكاملة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأوضح الجيش أن القوات الجوية وبالتعاون مع حرس الحدود والتشكيلات التعبوية قامت بفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية، أسفرت عن ضبط عدد من محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية في الاتجاهين الغربي والجنوبي وضبط أكثر من 500 ألف قرص ترامادول مخدر.

وأكد الجيش قيام المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة بإعداد 598 كميناً ودورية أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي بكافة مدن ومحافظات الجمهورية أسفرت عن ضبط العديد من المطلوبين جنائياً والمشتبه بهم .