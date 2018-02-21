مصر.. ضبط 6 إرهابيين داخل مزرعة لأبو الفتوح

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 6 إرهابيين تابعين لجماعة الإخوان داخل مزرعة يمتلكها #عبدالمنعم_أبو_الفتوح، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية.

وذكرت الداخلية المصرية أن قطاع الأمن الوطني ألقى القبض على 6 عناصر إرهابية هاربة من تنظيم جماعة الإخوان أثناء اختبائهم داخل مزرعة تابعة لأبو الفتوح في وادى النطرون شمال البلاد.

كما أشارت إلى أن معلومات توافرت لدى قطاع الأمن الوطني تؤكد تواجد مجموعة من الإرهابيين الهاربين بالمزرعة، واتخاذهم وكراً لاختبائهم والانطلاق منها لتنفيذ عملياتهم العدائية ضد مؤسسات الدولة، لافتة إلى أنه تم مداهمة المزرعة وضبط الإرهابيين السابق اتهامهم في قضايا عنف وإرهاب بمركز حوش عيسى.

وعثر بحوزة الإرهابيين على أسلحة آلية وبندقية خرطوش وسيارة مملوكة للإخواني، محروس سعد محمد أحمد، وفق الداخلية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.