مصر.. ريهام سعيد في سجن القناطر

أفادت وسائل إعلام مصرية أنه تم إيداع الإعلامية #ريهام_سعيد، في سجن النساء بالقناطر الخيرية، وذلك عقب قرار النيابة المصرية إحالتها إلى محكمة الجنايات، لاتهامها بارتكاب جريمة التحريض على خطف الأطفال والاتجار بالبشر.

وكان المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أمر الثلاثاء بإحالة ريهام سعيد و7 متهمين آخرين، من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه، إلى محكمة جنايات_القاهرة، وذلك لاتهامهم جميعاً بارتكاب جريمة_التحريض على اختطاف_الأطفال والاتجار في البشر.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، التي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، كشفت أن سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

