بعد ساعات من فتحه.. مصر تغلق معبر رفح بشكل مفاجئ

قالت سفارة دولة #فلسطين بالقاهرة إن السلطات المصرية أبلغتها بإغلاق #معبر_رفح المعبر بشكل مفاجئ، وذلك بعد قرارها فتحه الأربعاء وحتى السبت القادم.

وأعلنت السفارة تشكيل خلية أزمة، برئاسة السفير دياب اللوح، لمتابعة سلامة الفلسطينيين في الطريق الدولي، الممتد بين الاسماعيلية والعريش. كما خصصت أرقام هواتف للطوارئ على مدار 24 ساعة لمتابعة العالقين، مؤكدة سعيها لبذل كافة الجهود والاتصالات للحفاظ على سلامة الفلسطينيين.

وكان السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى #جامعة_الدول_العربية، دياب اللوح، قد توجه، في وقت سابق، "بالشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية".