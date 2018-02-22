حصاد عملية سيناء.. مقتل 71 إرهابياً و7 عسكريين مصريين

كشف الجيش المصري، حصاد العملية العسكرية الشاملة في سيناء 2018 والتي انطلقت قبل أسبوعين لمواجهة الإرهاب والإرهابيين في كافة ربوع البلاد.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة في مؤتمر صحافي نظمته إدارة الشؤون المعنوية بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن العملية الشاملة سيناء 2018 مستمرة حتى يتم تحقيق أهدافها بتطهير مناطق شمال ووسط سيناء من الإرهاب، مشيرا إلى أن قوات مكافحة الإرهاب من القوات المسلحة والشرطة المدنية وحرس الحدود مستمرة في أعمال التمشيط للطرق والمدقات بالظهير الصحراوي للدلتا وغرب وادي النيل لملاحقة أي عناصر إرهابية أو إجرامية.

فيما تقوم عناصر حرس الحدود بالتعاون مع عناصر تأمين المجرى الملاحي بتنفيذ مهامها حفاظاً على سلامة الملاحة بقناة السويس، وتشديد الإجراءات الأمنية على المعابر والمعديات المؤدية إلى شبه جزيرة سيناء.

واستعرض المتحدث العسكري نتائج العملية الشاملة، حيث أسفرت نتائج أعمال قتال القوات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية خلال الفترة السابقة، عن تدمير 158 هدفا بواسطة القوات الجوية، و413 هدفا بواسطة المدفعية، والقضاء على 71 إرهابيا، والقبض على 5 آخرين، والقبض كذلك على 1852 فردا ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه في دعم العناصر الإرهابية، وتدمير 1282 وكرا ومخزنا للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة واكتشاف وتدمير مركزين إعلاميين ومركزي إرسال تستخدمها العناصر الإرهابية.

وقال الرفاعي إنه نتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات قتل 7 من عناصر القوات المسلحة، وإصابة 6 آخرين أثناء مداهمة البؤر الإرهابية.