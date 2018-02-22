6 أهداف سياسية تحققها مصر من عملية سيناء العسكرية 2018

6 أهداف سياسية ستحققها مصر من العملية العسكرية الشاملة في #سيناء 2018 والتي انطلقت قبل أسبوعين وما زالت مستمرة حتى الآن.

الأهداف العسكرية للعملية تم إعلانها من جانب الجيش، وكشفت عنها بيانات العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، وأبرزها القضاء على الإرهابيين والإرهاب، وتطهير ربوع البلاد، وحماية وتأمين الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة للدولة المصرية، والحفاظ على أمن وأمان المواطنين.

الأهداف السياسية للعملية لم تعلن بعد، لكنها تتكشف بين التفاصيل، ويحددها خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في مصر لـ"العربية.نت" بـ6 أهداف وهي:

أولا: توفير مناخ من الهدوء والاستقرار والأمن خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها في مارس المقبل، واتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لإجهاض أي عمليات إرهابية يمكن أن تحدث خلال عمليات الاقتراع والتصويت، ومنع تخويف المواطنين وإرهابهم ومنعهم من النزول للإدلاء بأصواتهم.

ثانيا: تلبية مطالب المواطنين من النظام، وعلى رأسها القضاء على الإرهاب، ومنع توطنه في مصر، وهو ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر وصريح في تكليفه لقوات الجيش والشرطة بالقضاء على الإرهاب والإرهابيين، وفرض الأمن والاستقرار في سيناء خلال مهلة لا تتجاوز 3 شهور عقب مذبحة مسجد الروضة.

ثالثا: تهيئة أهم مقومات العملية التنموية بكافة ربوع #مصر، وأبرز شروطها الاستقرار الأمني تمهيدا لجذب الاستثمارات الخارجية وتدفق رؤوس الأموال، وانطلاق المشروعات الكبرى التي تحقق الرفاهية وتحسن أحوال المواطنين المعيشية.

رابعا: توجيه رسالة ردع قوية لكل من تسول له نفسه المساس بالمصالح الاقتصادية لمصر، وعلى رأسها حقول الغاز بالمتوسط ، وتوصيل رسالة الردع لكافة القوى والدول الطامحة والطامعة في مقدرات وثروات الآخرين، ولذلك كانت بيانات وفيديوهات الجيش كاشفة وملوحة بالقوة العسكرية والبحرية التي تمتلكها مصر، وتؤمن من خلالها ثروات شعبها وحقولها في المتوسط.

خامسا: الرد على كافة التصريحات والتلميحات والإشارات التي تصدر من وقت لآخر من جانب قوى دولية وإقليمية حول صفقة القرن ودخول أراضٍ من سيناء طرفا فيها، وهي إشارات وتلميحات برفض تام وصريح من القيادة السياسية المصرية، وجاءت العملية العسكرية لتؤكد بشكل واضح وحاسم أن سيناء مصرية، وأن مصر لن تفرط في أي حبة رمل من رمالها حتى آخر نقطة في حدودها المعترف بها دوليا.

سادسا: إخلاء سيناء ومصر من أي تنظيمات إرهابية تستخدمها دول معادية لزعزعة استقرار البلاد وإحداث قلاقل واضطرابات بها، ومنع وصول أي عناصر إرهابية من الدول التي مازالت تسيطر التنظيمات الإرهابية على أجزاء منها.