غرامة للناشط المصري أحمد دومة في قضية إهانة القضاء

قضت محكمة مصرية السبت بتغريم الناشط السياسي، #أحمد_دومة، 10 آلاف جنيه في إعادة محاكمته بعد قبول طعنه على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء، خلال محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا باسم " #أحداث_مجلس_الوزراء".

وفي مايو/أيار الماضي، قبلت محكمة النقض طعن دومة على حبسه 3 سنوات، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

وكان قد عوقب في ديسمبر/كانون الأول 2014، بالحبس 3 سنوات، والغرامة 10 آلاف جنيه، لإهانته رئيس المحكمة.

في عام 2015، حكم على دومة بالسجن المؤبد في قضية أخرى تعود إلى ديسمبر/كانون الأول عام 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن خارج مقر مجلس الوزراء.

ويواجه دومة الذي أعيدت محاكمته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي اتهامات بالتظاهر غير القانوني والاعتداء على عناصر الأمن والهجوم على مبان حكومية.