مصر.. حادث سير بشع يودي بحياة 9 أشخاص وإصابة 21

قالت مصادر أمنية مصرية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 21 آخرون، اليوم السبت، في حادث انقلاب حافلة في محافظة #الإسكندرية الساحلية.

وأضافت المصادر أن الحافلة التي كانت تقل عمالا انقلبت خلال سيرها على طريق سريع ثم اشتعلت فيها النيران.

وقال مسؤول بمديرية أمن الإسكندرية إن المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفياتن وإن اثنين منهم في حالة حرجة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر بوزارة الداخلية قوله إن "الفحص المبدئي أشار إلى أن الحادث نتج عن محاولة قائد الحافلة تفادى الاصطدام بسيارة أخرى انحرف قائدها تجاهه مما أدى إلى انقلابها".

وقال شاهد لرويترز في اتصال هاتفي، إن الحافلة "تفحمت تماما". وأضاف "رأيت المسعفين يسحبون جثة من داخل الهيكل المحترق".

وتتكرر حوادث المرور في #مصر بسبب رعونة القيادة لدى بعض السائقين وسوء حالة كثير من الطرق وتهالك بعض السيارات.