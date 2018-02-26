الخرطوم تشكو لمجلس الأمن إجراءات مصرية بحلايب

جددت الخرطوم احتجاجها أمام مجلس الأمن الدولي ضد إجراءات اتخذتها الحكومة المصرية في #مثلث_حلايب المتنازع عليه بين البلدين.

وأظهر الخطاب، الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، وقدمه مندوب #السودان لدى مجلس الأمن، عمر دهب، رفض السودان لتصرفات الحكومة المصرية.

وعدد الخطاب حزمة من الخطوات التي اتخذتها القاهرة في المثلث، منها إطلاق حرس الحدود المصرية النار على مواطن سوداني، وزيارة وزير الأوقاف المصري لمسجد في حلايب دون إبلاغ السلطات السودانية.

كما شملت الخطوات، التي تضمنها الخطاب، اعتقال القاهرة لمواطنين سودانيين الصيف الماضي، وغيرها مما وصفها بمحاولات تمصير المثلث.

الخطوة السودانية تأتي بالتزامن مع ما أعلنه وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن سفير بلاده لدى #مصر عبدالمحمود عبدالحليم سيعود لممارسة مهام عمله في #القاهرة خلال أيام، وذلك بعد شهر من استدعائه إلى #السودان من مصر.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت توترات بين البلدين بسبب قضايا عالقة مثل ملف حلايب وشلاتين، وأزمة #سد_النهضة وملاسنات إعلامية انتهت باستدعاء #الخرطوم لسفيرها في القاهرة للتشاور.