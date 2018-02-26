السودان يعلن عودة سفيره إلى القاهرة بداية الشهر المقبل

أعلنت الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، أن سفيرها في القاهرة سيعود خلال أيام.

وقال #السفير_السوداني_بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم في تصريحات صحافية إن عودته للقاهرة ستكون خلال الأسبوع الأول من مارس.

وكان وزير الخارجية السوداني #إبراهيم_غندور أعلن في وقت سابق عن عودة سفير السودان إلى القاهرة قريبا، مشيرا إلى أن الاجتماع الرباعي الذي ضم وزراء الخارجية ومديري الأمن في السودان ومصر بالقاهرة أخيرا ناقش القضايا الثنائية.

وكانت الخارجية السودانية استدعت مطلع العام الجاري سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم بغرض التشاور.