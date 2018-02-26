جنايات القاهرة تحدد تاريخ أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد

قررت محكمة #جنايات_القاهرة تحديد يوم 19 مارس المقبل لنظر أولى #جلسات_محاكمة الإعلامية #ريهام_سعيد بتهمة التحريض على #خطف_الأطفال .

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قد قررت إحالة الإعلامية المصرية و7 من طاقم إعداد برنامجها للجنايات بعد ثبوت تورطهم في التحريض على خطف أطفال لإعداد حلقة نارية من برنامجها صبايا الخير على قناة النهار.

وتبين من التحقيقات أن فريق الإعداد اتفق مع شاب على علاقة بعصابات لخطف الأطفال لخطف طفلين مقابل 150 ألف جنيه لكل طفل على أن يقوم البرنامج بإعادتهما لأسرتيهما وتحقيق رواج كبير للبرنامج وزيادة نسب مشاهدته.

وخلال عملية التسليم داهمت قوة أمنية المكان المتفق عليه وألقت القبض على الجميع.

واعترف الشاب في التحقيقات أنه حصل على أموال من البرنامج مقابل تنفيذ تلك العملية، متهما فريق الإعداد بتحريضه وأفراد العصابة على خطف طفلين وبيعهما.

وتمَّ إحالة الجميع للمحاكمة الجنائية وتحدد 19 مارس موعدا لنظر أولى جلسات القضية.