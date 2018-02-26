مصر.. انخفاض معدل المواليد 62% بالأعوام الثلاثة الماضية

أعلنت مصر، اليوم الاثنين، انخفاض #معدل المواليد بنسبة بلغت حوالي 62% خلال الأعوام الثلاثة الماضية في البلاد.

ووفق بيان لوزارة الصحة المصرية، اليوم، سجل معدل المواليد في عام 2017 نحو 2.55 مليون مولود، مقارنة بعام 2015 الذي سجل فيه معدل المواليد 6.68 مليون مولود.

وقال نائب وزير #الصحة المصري، طارق توفيق، إن استراتيجية بلاده السكانية تستهدف الوصول إلى 112 مليون نسمة بدلا من 128 مليونا بحلول عام 2030، لتوفير 200 مليار جنيه (حوالي 11 مليار دولار أميركي).

وأضاف توفيق، حسب البيان ذاته، أن هناك 5 محافظات تقع في جنوب مصر هي الأكثر في عدد المواليد مقارنة بين عامي 2016 و2017، وهي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وأوضح أن المحافظات الخمس تتطلب من الدولة تدخلات سريعة بخطة طموحة لتحسين خصائص السكان من الفقر والجهل والتسرب من التعليم وتمكين المرأة لخفض معدلات المواليد بها.

وتنظم مصر حملة توعية لمواطنيها في المناطق الريفية لضبط النسل وتنظيم الأسرة في محاولة لإبطاء معدل نمو سكاني قال رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي إنه يمثل خطرًا على التنمية. ومصر أكبر دولة عربية سكانا وطبقا لأرقام حكومية يصل عدد سكانها 94 مليون نسمة بالداخل و104 ملايين نسمة بالداخل والخارج.