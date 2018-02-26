4 مناسبات ارتدى فيها السيسي الزي العسكري.. فما هي؟

ارتدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، #الزي_العسكري للمرة الرابعة خلال فترة توليه الحكم، وذلك خلال افتتاحه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، بحضور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

وحرص #السيسي على ارتداء الزي العسكري للمرة الأولى بعد توليه الرئاسة أثناء زيارته لشمال سيناء في يوليو/تموز 2015 وذلك لتقديم التحية لأفراد القوات المسلحة ولتأكيد تضامنه معهم. وتفقد السيسي حينها عناصر الجيش والشرطة المدنية في شمال سيناء للوقوف على العمليات التي تنفذها القوات ضد العناصر الإرهابية، خاصة بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها مدينة الشيخ زويد في تلك الفترة.

كما ارتدي السيسي #البدلة_العسكرية للمرة الثانية خلال جولة بحرية عند افتتاح قناة السويس الجديدة.

للمرة الثالثة منذ توليه الرئاسة ارتدى السيسي الزي العسكري خلال حضوره احتفال القوات المسلحة في مدينة سفاجا بالبحر الأحمر بمناسبة انضمام وحدات خاصة إلى سلاح البحرية وافتتاح "الأسطول الجنوبي" ورفع العلم على حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" من طراز "ميستيرال، التي تسلمتها مصر من فرنسا وخُصصت لتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس وتدشين قارب صواريخ روسي. وارتدى السيسي حينها معطفا وغطاء رأس مخصصين لسلاح البحرية.