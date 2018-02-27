سرقة فيلا أسرة المتحدث باسم الرئاسة بمصر.. وضبط اللصوص

تمكّنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط لصوص سرقوا فيلا أسرة السفير #بسام_راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وذكر مصدر أمني بمديرية أمن #الدقهلية مساء الاثنين أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط 3 متهمين، قاموا بسرقة فيلا عائلة السفير بسام راضي، الكائن بعزبة راضي بمركز الجمالية.

وأوضح أن الواقعة بدأت بورود بلاغ من حسام الدين عصام الدين راضي مدير البنك العربي الإفريقي، فرع القرية الذكية، يفيد بسرقة محتويات الفيلا.

وتم تشكيل "فريق بحث أمني على أعلى مستوى"، وبعد إجراء التحريات اللازمة تم القبض على اللصوص، وبمواجهتهم اعترفوا بالسطو على الفيلا بدون معرفتهم بهوية ملاكها.

واعترف المتهمون أنهم قاموا بسرقة تحف أثرية، ومشغولات ثمينة، وتليفزيون، وبطاطين، وبعض الأجهزة المنزلية. وتم تحرير محضر بالقضية وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة لتولي التحقيق.